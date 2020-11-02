  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da minibüsün çarptığı kadın yaşamını yitirdi
Aktüel

Adana'da minibüsün çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Kadının yerde sürüklenmesi güvenlik kamerasına yansıdı - Kaza yerine yaklaşık 10 metre mesafede üst geçit bulunması dikkati çekti

Yeniakit Publisher
2020-11-02 10:13:49 -
Adana'da minibüsün çarptığı kadın yaşamını yitirdi

ADANA (AA) - Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Eşiyle Büyükşehir Belediyesi Merkez Otogarı'na gitmek için Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Aliye Yılmaz'a, Mevlüt A. yönetimindeki 72 AAK 960 plakalı minibüs çarptı.

Ağır yaralanarak ambulansla özel hastaneye kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza yerine yaklaşık 10 metre mesafede üst geçit bulunması dikkati çekti.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde Yılmaz'ın, minibüsün çarpması sonucu sürüklenerek hareketsiz kalması yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mağazalar endişeli! Eğer Trump seçilirse...
Dünya

Mağazalar endişeli! Eğer Trump seçilirse...

ABD'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde başkent Washington'daki mağazalar güvenlik önlemlerini artırdı.

Şii lider Tufeyli: Macron'a karşı Erdoğan'ın yanındayız
Dünya

Şii lider Tufeyli: Macron'a karşı Erdoğan'ın yanındayız

Şii lider Tufeyli, İslamiyet'e ve Peygamber Efendimiz'e yönelik aşağılık propagandalar yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a karşı, Efendimiz'..
ABD'den yeni kararlar: Bu adımın sancısını Ortadoğu ülkeleri çekecek
Dünya

ABD'den yeni kararlar: Bu adımın sancısını Ortadoğu ülkeleri çekecek

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Afrika, Avrupa ve Ortadoğu'daki ateşelikleri yeniden düzenleme kararı alırken, bir yetkili bu atılan ad..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay