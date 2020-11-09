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Aktüel Adana'da mesai saatlerine Kovid-19 düzenlemesi
Aktüel

Adana'da mesai saatlerine Kovid-19 düzenlemesi

Yeniakit Publisher
2020-11-09 14:49:57 -
Adana'da mesai saatlerine Kovid-19 düzenlemesi

ADANA (AA) - Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinde düzenleme yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği kaydedildi.

Tüm bu tedbirlere ek olarak Adana'da mesai saatlerinin bugünden itibaren 08.30-12.30 ve 13.00-17.00 şeklinde uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümlerin saklı olduğu ifade edildi.


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