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Aktüel Adana'da korsan taşımacılık yapan sürücü denetime takıldı
Aktüel

Adana'da korsan taşımacılık yapan sürücü denetime takıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 16:13:18 -
Adana'da korsan taşımacılık yapan sürücü denetime takıldı

ADANA (AA) - Adana'da trafik polislerinin denetimi sırasında, yetki belgesi olmadan korsan taşımacılık yaptığı belirlenen minibüsün sürücüsüne ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Güneykuşak Bulvarı'nda yaptıkları denetim sırasında şüphelendikleri 01 MG 886 plakalı minibüsü durdurdu.

Ekipler, sürücünün yetki belgesi olmadan taşımacılık yaptığını belirledi.

Bunun üzerine sürücüye 10 bin 420 lira ceza uygulandı, aracı da 60 gün trafikten men edildi.

Araçtaki yolcular, sürücüyle 150 liraya anlaştıklarını belirtti.

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