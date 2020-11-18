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Aktüel Adana'da komşuları iki kardeşi bıçaklayan baba oğul gözaltına alındı
Aktüel

Adana'da komşuları iki kardeşi bıçaklayan baba oğul gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 23:19:19 -
Adana'da komşuları iki kardeşi bıçaklayan baba oğul gözaltına alındı

ADANA (AA) - Adana'da komşuları iki kardeşi bıçakla yaralayan baba oğul gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde, Ahmet Şerefoğlu (59) ve kardeşi Bülent Şerefoğlu (53) ile evinin önüne gelerek küfür ettikleri iddia edilen komşuları H.D. ve oğlu Ş.D. arasında kavga çıktı.

Bıçakların kullanıldığı kavgada Bülent Şerefoğlu boynundan, Ahmet Şeref oğlu ise yüzünden yaralandı.

Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bülent Şerefoğlu'nun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaçan şüpheli baba ve oğlu, 5 sokak ilerideki evlerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

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