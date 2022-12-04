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Aktüel Adana'da kaza
Aktüel

Adana'da kaza

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 01:03:00 -
Adana'da kaza

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Yunus Sarıgül yönetimindeki 01 ZH 006 plakalı otomobil Adana kara yolunun 7. kilometresinde Tolunay Ilgaz yönetimindeki 01 AKE 097 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Tolunay Ilgaz yaralandı.

Yaralı sağlık ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

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