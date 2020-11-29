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Aktüel Adana'da kavgada bıçaklanan 2 kardeş ağır yaralandı
Aktüel

Adana'da kavgada bıçaklanan 2 kardeş ağır yaralandı

Olay yerinden geçen sağlık görevlisi iki kadın, yaralı kardeşlere ilk müdahaleyi yaparak çiçek süslemede kullanılan bezlerle tampon uyguladı

Yeniakit Publisher
2020-11-29 16:30:05 -
Adana'da kavgada bıçaklanan 2 kardeş ağır yaralandı

ADANA (AA) - Adana'da çıkan kavgada bıçaklanan iki kardeş ağır yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi İnönü Parkı'nda Emre ve Umut A. kardeşler ile kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki kişi arasında belirlenemeyen ​​​​​​​nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesinin ardından yaşanan kavgada, Emre ve Umut A. kardeşler bıçaklandı.

Yaralı halde yaklaşık 200 metre uzaklaşan iki kardeş, bir süre sonra kaldırımda yere yığıldı.

Ağır yaralı kardeşlere ilk müdahaleyi olay yerinden geçen sağlık görevlisi iki kadın yaptı.

Sağlık görevlileri, yakındaki çiçekçinin verdiği süslemede kullanılan bezlerle kardeşlerin yaralarına tampon uyguladı.

Yaralılardan durumu daha ağır olan Umut A, ilk gelen ambulansla hastaneye götürüldü.

Olayı haber alarak bölgeye gelen ağabey ise yerde yatan kardeşi Emre A'nın bilincini kaybetmemesi için kendisiyle sürekli konuştu.

Bir süre sonra Emre A. da olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anestezi teknikeri Gülten Yıldırım, olay yerinden geçerken yaralıları görüp kanamalarını durdurmak için tampon uyguladığını belirterek, "Tanımadığım başka bir sağlık personeliyle birlikte yaralılara ilk müdahalede bulunduk." dedi.

Polis, olayın şüphelilerini yakalamak için araştırmalarını sürdürüyor.

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