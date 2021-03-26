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Aktüel Adana'da kavga: 1 ölü
Aktüel

Adana'da kavga: 1 ölü

Adana'da bir kişi, kavga ettiği iki şüpheli tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 16:59:00 -
Adana'da kavga: 1 ölü

Adana'da, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya yük almak için giden tır sürücüsü Hacı Ergül (35) ile arasında husumet bulunduğu iddia edilen kimliği belirsiz iki şüpheli arasında bıçak ve sopalı kavga çıktı.

Ergül, kavgada boğaz ve karın bölgesine aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. İki şüpheli ise olay yerine geldikleri ciple bölgeden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Ergül'ün hayatını kaybettiğini tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan iki zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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