  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da kafeteryalarda kumar oynayan 70 kişiye para cezası
Aktüel

Adana'da kafeteryalarda kumar oynayan 70 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-30 21:54:22 -
Adana'da kafeteryalarda kumar oynayan 70 kişiye para cezası

ADANA (AA) - Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen, aralarında kadınların da bulunduğu 70 kişiye para cezası verildi.

Merkez Seyhan İlçesi Kuruköprü Mahallesi'nde bir iş hanının üç ve dördüncü katlarındaki iki kafeteryada kumar oynandığı ihbarını alan polis, kafeteryalara baskın düzenledi.

Binanın üçüncü katındaki kafeteryadakilerin kapıyı açmaması üzerine polis, çilingir yardımıyla kapıyı açtırıp içeri girdi. Araştırmaya devam eden polis, dördüncü kattaki kafeteryanın daha önce oyun oynattığı için mühürlendiği halde iş yeri sahibinin merdivene açılan pencereden kişileri içeri alarak kumar oynattığını belirledi.

Polis, kafeteryalarda iskambil kağıdı, tavla ve okey takımı ele geçirdi.

Her iki kafeteryada aralarında kadınların da olduğu 70 kişiye (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle para cezası uygulandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bilim insanlarını şokta! Koronavirüsü durduran hap ortaya çıktı
Gündem

Bilim insanlarını şokta! Koronavirüsü durduran hap ortaya çıktı

ABD'deki Cleveland Clinic'te görevli bilim insanları uyku sorunu yaşayanların kullandığı melatonin hapının koronavirüsü engellediğini öne sü..
Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ile ilgili flaş gelişme
Gündem

Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ile ilgili flaş gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olayları soruşturması kapsamında Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında iddian..
Türkler yaptı, tam 44 ülke peşine düştü!
Ekonomi

Türkler yaptı, tam 44 ülke peşine düştü!

Rüzgar Enerjisi Kongresi Başkanı Hakan Yıldırım, ülkemizin rüzgar enerjisi ekipman üretiminde beşinci sıraya yükseldiğini ve Türkiye'nin 44..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay