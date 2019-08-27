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Adana’da kaçak akaryakıt operasyonu

Adana’nın Pozantı ilçesinde 35 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

27 Ağustos 2019 Salı 17:01
Adana’da kaçak akaryakıt operasyonu

Adana’nın Pozantı ilçesinde 35 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda 3 iş yerinde toplam 35 bin litre menşei belli olmayan akaryakıt ele geçirildi.


Kaçak olduğu belirlenen akaryakıtlara el konuldu. Yasa dışı satış yaptığı iddiasıyla 10 kişi hakkında işlem yapıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 17:01
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