Adana’da kaçak akaryakıt operasyonu Adana’nın Pozantı ilçesinde 35 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Adana’nın Pozantı ilçesinde 35 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda 3 iş yerinde toplam 35 bin litre menşei belli olmayan akaryakıt ele geçirildi.

Kaçak olduğu belirlenen akaryakıtlara el konuldu. Yasa dışı satış yaptığı iddiasıyla 10 kişi hakkında işlem yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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