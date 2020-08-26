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Aktüel Adana'da husumetlileri barıştırmak isterken tabancayla vuruldu
Aktüel

Adana'da husumetlileri barıştırmak isterken tabancayla vuruldu

Yeniakit Publisher
2020-08-26 03:29:41 -
Adana'da husumetlileri barıştırmak isterken tabancayla vuruldu

ADANA (AA) - Adana'da husumetlileri barıştırmak isterken çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'nde A.T, kardeşi M.S.T. ile husumetlisi S.B'yi barıştırmak için buluşturdu.

Buluşmada yaşanan tartışma sırasında tabancayla ateş açılması sonucu A.T. bacağından yaralandı.

Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri iki şüpheliyi gözaltına aldı.



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