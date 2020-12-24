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Aktüel Adana'da FETÖ'nün "mahrem imamları" ile haberleşen eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis
Aktüel

Adana'da FETÖ'nün "mahrem imamları" ile haberleşen eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis

Yeniakit Publisher
2020-12-24 17:53:02 -
Adana'da FETÖ'nün "mahrem imamları" ile haberleşen eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubay pilota 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık Y.Ö. ve avukatı katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ş.Ç. huzurda bulunan sanık Y.Ö'yü tanıdığını belirterek, "İzmir'de mahrem imam beni başka bir örgüt üyesine devredeceğini söyledi. Askeri okul bittikten sonra 4 ay sürecek kursa başlayacaktık. Mahrem imam bu dört aylık süre zarfında kimlerle eve çıkmak istediğimi sordu. Ben de devrelerim olan S.D, E.A. ve Y.Ö'nün isimlerini verdim. Mahrem imam elindeki bilgisayardan bu isimlere baktı ve 'Bu kişilerle kalabilirsin.' dedi. Ben bu üç arkadaşla Buca'da ev tuttum ve kurs döneminde beraber kaldık. Mahrem imam kaldığımız bu eve de geldi. Evdeki diğer üç arkadaşımdan da bu mahrem imam sorumluydu." ifadesini kullandı.

Sanık Y.Ö, savunmasında, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile irtibat kurmadığını ve örgütün mahrem yapılanmasıyla bağlantısının bulunmadığını iddia ederek, "Örgütün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. Tanık beyanlarını ve suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanığın FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" tarafından ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle arandığının tespit edilmesi ve sanığa ait HTS raporlarının karşılaştırmalı incelenmesi sonucu elde edilen veriler dikkate alınarak Y.Ö'nün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.


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