  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adana'da FETÖ şüphelisi 4 eski öğretmene 15 yıla kadar hapis istemi

Yeniakit Publisher
2020-05-27 13:05:15 -
Adana'da FETÖ şüphelisi 4 eski öğretmene 15 yıla kadar hapis istemi

ADANA (AA) - Adana'da FETÖ/PDY'nin kapatılan eğitim kurumlarında öğretmen olarak çalışan tutuksuz 4 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Örgüt üyesi oldukları iddia edilen eski öğretmenler H.H, M.Ş, Y.D. ve T.D. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Şüpheliler için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, zanlıların FETÖ/PDY'nin eğitim kurumlarında öğretmenlik ve idarecilik yaptıkları, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya'da katılım hesabı açtırdıkları aktarıldı.

Şüphelilerin, birçok kez örgüt faaliyeti çerçevesinde konaklama yapılan otellerde kaldıklarına dair kayıtlarının bulunduğu belirtilen iddianamede, eski öğretmenlerin örgütün amaçlarını ve yöntemlerini bilerek hiyerarşik yapısına dahil oldukları kaydedildi.

İddianamede ifadelerine yer verilen sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı