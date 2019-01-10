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Adana'da FETÖ operasyonu: 4'ü kadın 5 kişi gözaltında

Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yapılan operasyonda, örgütün haberleşme programı olan 'ByLock' kullandığı ileri sürülen, aralarında eski emniyet müdür yardımcısı İsmail B.'nin eşinin de bulunduğu 4'ü kadın 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

10 Ocak 2019 Perşembe 10:20
Adana'da FETÖ operasyonu: 4'ü kadın 5 kişi gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik 8 Ocak'ta operasyon düzenlendi.

Eski Emniyet Müdür Yardımcılarından İsmail B.'nin eşi de aralarında

Adana ve Manisa'da yapılan eş zamanlı baskınlarda, aralarında yine FETÖ/PDY'den tutuklu bulunan eski Adana Emniyet Müdür Yardımcılarından İsmail B.'nin eşi Canan B.'nin de bulunduğu 4'ü kadın 5 kişi yakalandı.

Şüpheli Canan B.'nin ise eşinin adına kayıtlı telefondan 'ByLock' kullandığı saptandı. Emniyete götürülen şüpheliler ise sorgularında suçlamaları kabul etmedi. Buradaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 4 kadın tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekipler ayrıca kent genelinde FETÖ'nün 3 gaybubet evine yaptığı baskında da 7 kişiyi yakaladı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 10:20
  1. Manisa
  2. KOM
  3. Adana
  4. Mersin
  5. FETÖ
  6. operasyon

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