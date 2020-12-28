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Aktüel Adana'da evinde tarihi eserler bulunan şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Adana'da evinde tarihi eserler bulunan şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 13:20:15 -
Adana'da evinde tarihi eserler bulunan şüpheli gözaltına alındı

ADANA (AA) - Adana'da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Yüreğir ilçesi Geçitli Mahallesi'nde bir evde tarihi eser bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli O.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda tarihi eser niteliği taşıdığı belirlenen ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mermer mezar siteli, 2 mermer sütun tabanı, mermer sütun başı, hac figürlü taş obje ve çok miktarda kırılmış halde çini işlemeli terakota ele geçirildi.

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