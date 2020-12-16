  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da eve ateş edip bir kişiyi yaralayan şüpheliler kovalamacayla yakalandı
Aktüel

Adana'da eve ateş edip bir kişiyi yaralayan şüpheliler kovalamacayla yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 03:51:13 -
Adana'da eve ateş edip bir kişiyi yaralayan şüpheliler kovalamacayla yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da eve ateş edip bir kişiyi yaralayan şüpheliler, film gibi kovalamaca sonucunda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Koza mahallesinde bir eve ateş açıldığı ve bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, eşkal bilgilerini tespit ettiği şüphelilerin motosikletle kaçtığını tespit etti.

Şüphelilerin kaçabileceği 19 Mayıs ve Bahçelievler mahalleleri ile ana caddelerde önlem alan ekipler, iki şüpheliyi görünce "dur" ihtarında bulundu.

Ekiplerin ikazına rağmen İbrahim Tatlıses Caddesi'ne doğru kaçan iki şüpheliden biri Bahçelievler Mahallesi ara sokaklarında kovalamaca sonucu yakalandı.

- Hafif ticari aracı çalarak izini kaybettirmeye çalıştı

Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan diğer şüpheliyi arama çalışmalarını sürdüren ekipler, bu kişinin, kontak anahtarı üzerinde bulunan park halindeki hafif ticari aracı çaldığını tespit etti.

Aracın plakasını tespit eden polis ekipleri, şüpheli aracın Koza Mahallesi 1656 sokakta görüldüğünün ve içerisinde 3 kişinin bulunduğunun bildirilmesi üzerine sokak çevresinde ve bağlantılı yollarda önlem aldı.

Ekiplerin durdurmak istediği şüpheliler, araçla ara sokaklar girerek kaçışlarını sürdürdü.

Hafif ticari araçla ilerleyen şüpheliler, polisin takibi bırakmaması üzerine, aracı Huzur Caddesi'nde bırakarak DSİ'ye ait sulama kanalındaki köprüden kaçmak istedikleri sırada yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, Köprübaşı Polis Merkezine götürüldü.







Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhittin Böcek'ten CHP'yi karıştıracak sözler: İnsanlığımızdan utandırdı
Gündem

Muhittin Böcek'ten CHP'yi karıştıracak sözler: İnsanlığımızdan utandırdı

Koronavirüs tedavisinin ardından görevinin başına dönerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi..
Formasını değişmek isteyen rakibine çarpıcı cevap
Spor

Formasını değişmek isteyen rakibine çarpıcı cevap

Rizesporlu Braian Samudio, maçtan sonra Eskişehirspor'un 16 yaşındaki futbolcusu Buğra Çağlıyan ile forma değiştirmek istedi. Buğra, başka f..
Yazar İbrahim Çolak'ın intiharında derin 'FETÖ' izleri
Gündem

Yazar İbrahim Çolak'ın intiharında derin 'FETÖ' izleri

Yazar İbrahim Çolak hakkında 'taciz' iddialarını öne sürüp Çolak'ın intihar etmesinden sonra da söz konusu paylaşımları yaptığı twitter hesa..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay