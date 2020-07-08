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Aktüel

Adana'da eşinin tüfekle vurduğu kadın hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-08 20:57:20 -
Adana'da eşinin tüfekle vurduğu kadın hayatını kaybetti

ADANA (AA) - Adana'da 2 kızını öldürüp intihar eden eşi tarafından vurularak ağır yaralanan kadın, yaşam savaşını kaybetti.

Kozan ilçesi Ağlıboğaz Mahallesi'nde 30 Ağustos'ta eşi Fatih Cengiz tarafından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanan Zahide Cengiz, 9 gündür tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Cengiz'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

- Olay

İlçede market işleten Fatih Cengiz (42), önceki gün iş yerinin önünde eşi Zahide (42) ile kızları Kader (21) ve Hüsne Cengiz'i (20) av tüfeğiyle vurmuş, daha sonra marketin üst katındaki evine çıkan Cengiz, çevredekilerin ihbarıyla polis ekiplerinin bölgeye geldiği sırada aynı av tüfeğiyle intihar etmişti.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, baba ile iki kızının hayatını kaybettiğini belirlemiş, yaralı olduğu tespit edilen Zahide Cengiz ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Olaya şahitlik eden oğul Emre Cengiz'in ise kaçarak kurtulduğu öğrenilmişti.

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