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Aktüel Adana'da elektrikli bisikletle ücret karşılığı yolcu taşıyan kişiye ceza uygulandı
Aktüel

Adana'da elektrikli bisikletle ücret karşılığı yolcu taşıyan kişiye ceza uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 10:18:58 -
Adana'da elektrikli bisikletle ücret karşılığı yolcu taşıyan kişiye ceza uygulandı

ADANA (AA) - Adana'da elektrikli bisikletle ücret karşılığı yolcu taşıyan kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, izinsiz yolcu taşımacılığı yapanlara yönelik kent genelinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, merkez Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı’ndaki denetimler sırasında sepetinde 4’ü çocuk 6 kişinin bulunduğu elektrikli bisikleti durdurdu.

Suriye uyruklu sürücü Mustafa K. hakkında "ilgili belediyeden çalışma izni/ruhsatı almadan belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak" ve “araçları motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak”tan yasal işlem uygulandı.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde elektrikli bisikletin sepetindeki 4’ü çocuk 2’si yetişkin 6 kişi yer alıyor.

Polisin konuştuğu kişi, 20 lira karşılığında sürücüyle kendilerini taşıması için anlaştıklarını belirtiyor.

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