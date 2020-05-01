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Adana'da çok sayıda silah ele geçirildi: 10 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-05-01 10:06:15 -
Adana'da çok sayıda silah ele geçirildi: 10 gözaltı

ADANA (AA) - Adana'da 4 tabanca, 8 pompalı av tüfeği ve 3 balistik yelek ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte silah ve mühimmat temin eden şüphelileri ve adreslerini belirledi.

Ekipler, düzenlediği 11 adrese eş zamanlı operasyonda 4 tabanca, 8 pompalı av tüfeği, 3 balistik yelek, 143 kartuş, 88 mermi, 2 bıçak, bir dürbün aparatı, 42 kök Hint keneviri, 20 gram esrar ve 8 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemelerle ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

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