  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Adana'da cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Gümrük kaçağı ürünlerin saklandığı evde gizli oda bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-27 10:04:01 -
Adana'da cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ilçesinde depo olarak kullanılan bir eve operasyon düzenledi.

Polis kamerasının da kaydettiği operasyonda, ilk aramalarda kaçak ürünlere rastlanmadı. Ekibin adreste yaptığı detaylı inceleme sonucu kullanılmayan bir vestiyerin arkasında gizli oda bulunduğu tespit edildi.

Kapıyı açan ekip, gizli odada çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu buldu.

Öte yandan, ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik park alanında şüphe üzerine durdurup arama yaptığı bir araçta kaçak cep telefonları ele geçirdi.

Depoda ve araçta gümrük kaçağı 878 cep telefonu ele geçiren ekipler, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Şerbetli Faşist' şimdi de Kızılay'a sırnaştı
Gündem

'Şerbetli Faşist' şimdi de Kızılay'a sırnaştı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in her konuşmasında ‘Suriyelileri geri göndereceğiz’ açıklamaları ile gündeme gelen, Suriyeli vatandaş..
İYİ Parti'de kriz Whatsapp'a sıçradı
Siyaset

İYİ Parti'de kriz Whatsapp'a sıçradı

İYİ Parti'de 2. Olağan Kurultayı’nda ortaya çıkan 'liste' tartışmaları hızla sürüyor... İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer, so..
Vucic: Türkiye ile hiçbir konuda fikir ayrılığı yaşamak istemiyoruz
Gündem

Vucic: Türkiye ile hiçbir konuda fikir ayrılığı yaşamak istemiyoruz

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye ile hiçbir konuda fikir ayrılığı yaşamak istemediklerini açıkladı.
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı