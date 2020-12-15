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Aktüel Adana'da boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Adana'da boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Zanlı polis merkezine gidip teslim oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-15 19:58:19 -
Adana'da boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, boğazından bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Şehitduran Mahallesi Manisalı Alibey Caddesi'nde bir kişinin yerde yaralı halde yattığını fark eden vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, boğazından bıçaklandığı belirlenen kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Polis ekipleri, yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin Veysel Emre olduğunu belirledi.

Olayın zanlısı da Hürriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim oldu.

Veysel Emre'nin cesedi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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