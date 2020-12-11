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Aktüel Adana'da bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı
Aktüel

Adana'da bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 09:46:23 -
Adana'da bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, önceki gün merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde Ali Ardağlı'nın (24) çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili M.K. (24) ve ağabeyi V.K'yi (26) gözaltına aldı.

M.K. emniyetteki ifadesinde, ağabeyi V.K. (26) ile Ali Ardağlı'nın arasının geçmişte trafik cezası alma meselesinden dolayı bozuk olduğunu, olay günü Ardağlı'yla mesajlaştıktan sonra kendisini çağırdığı yere gittiğini anlattı. M.K, çıkan kavgada kendisine tabancayla ateş eden Ardağlı'nın elini tuttuğunu ve yanında bulunan bıçağı çıkararak rastgele salladığını belirtti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K. tutuklandı, kavga sırasında olay yerinde bulunmayan V.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

M.K. ve Ardağlı arasında önceki gün kavga çıkmış, kavgada bıçakla yaralanan Ardağlı kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetmişti.

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