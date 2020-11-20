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Aktüel Adana'da bir iş yerine yapılan baskında 6 tabanca ele geçirildi
Aktüel

Adana'da bir iş yerine yapılan baskında 6 tabanca ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-20 07:53:50 -
Adana'da bir iş yerine yapılan baskında 6 tabanca ele geçirildi

ADANA (AA) - Adana'da polis ekiplerince bir iş yerine yapılan baskında, 6 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait fişekler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi'ndeki bir iş yerinde bulunan iki şüphelinin üzerinde tabanca olduğu ihbarının ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iş yerinin çevresinde ve ara sokaklarda yaptıkları aramalarda her hangi bir şüpheliye rastlamadı.

Polis ekiplerinin bölgeden ayrılmasının ardından önlem amaçlı iş yeri çevresinde bekleyen bekçiler, şüphelilerin konuşmalarını duyunca durumu diğer ekiplere bildirdi.

Polislerin gelmesinin ardından ihbara konu iş yerine yapılan baskında, tavan arasına ve farklı yerlere gizlenmiş halde ruhsatsız 6 tabanca ile bunlara ait fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli B.Ö. ve F.C.A. polis merkezine götürüldü.



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