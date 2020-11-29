Adana'da bıçaklı market soygunu girişimi zanlısı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da soygun için girdiği markette görevlinin paspasla direnip, turşu kavanozu fırlatarak yaraladığı şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 8 gün önce merkez Seyhan ilçesindeki bir markete soygun için giren ancak bıçakla tehdit ettiği görevlilerden birinin direnmesi üzerine bir şey alamadan kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekip, zanlının bir minibüse bindiğini belirledi.

Ekip, görüntülerden şüphelinin Atakent Mahallesi'nde araçtan inip bir eve girdiğini tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlı Caner A'yı (28) ailesinin evinde yakaladı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Görevlinin zanlıya direnmesi kamerada

Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlı, paraları vermesi için kadın görevliyi bıçakla tehdit ediyor. Bu sırada, kadın görevlinin paniklediği görülüyor. Olayı fark eden diğer görevli paspasla zanlıya vurmaya çalışıyor. Aynı görevli daha sonra eline geçirdiği turşu kavanozunu zanlıya fırlatıyor. Başına isabet eden kavanozla yaralanan şüpheli kaçıyor.

Reşatbey Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir markete giren zanlı, kadın kasiyer N.Y'yi (20) bıçakla tehdit ederek paraları vermesini istemişti. Diğer kasiyer E.T. ise önce paspasla direnip engel olmaya çalıştığı zanlıya daha sonra turşu kavanozu fırlatmıştı. Başından yaralanan zanlı soygunu gerçekleştiremeden kaçmıştı.

