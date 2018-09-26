THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Adana'da ATM'ye para çekmek için gitti, 7 bin 800 TL buldu

Adana'da bir bankanın otomatik para çekme makinesinde 7 bin 800 TL bulan taksi şoförü Abdullah Öngüç, parayı uzun uğraşlar sonucu sahibine teslim etti.

26 Eylül 2018 Çarşamba 10:16
Adana'da ATM'ye para çekmek için gitti, 7 bin 800 TL buldu

Olay, Seyhan ilçesindeki D-400 karayolunda bulunan Türkkuşu Kavşağı’ndaki özel bir bankanın ATM'sinde meydana geldi. Taksi şoförü Abdullah Öngüç, kartını ATM'ye yerleştirmeye çalıştığında başarısız oldu. Bir süre sonra da ATM’den 7 bin 800 TL ödeme yapıldı. Parayı sahibine teslim etmek isteyen Öngüç, bankanın öğle tatilinde olması nedeniyle kimseyi bulamayınca polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekibi, Öngüç'le birlikte bankanın açılmasını bekledi.

"DUASI BELKİ KANSER ÇOCUĞUMA HAYIRLI OLUR"

Kul hakkı günahı işlememek için parayı sahibine teslim etmek istediğini belirten Abdullah Öngüç, "Aylık gelirim 2-3 bin TL, kesinlikle tereddüt etmedim. Biz de ihtiyaç sahibiyiz ama hak etmediğimiz parayı alacak kadar alçalmadık. Paranın sahibinin hayırlı bir duası belki 7 yaşındaki kanser hastası çocuğuma hayırlı olur. Maddi, manevi zorluklarımız geçiyor ama en önemlisi evlat" dedi.

"OTURDUĞUMUZ YERDEN BAŞIMIZ BELAYA GİRECEKTİ"

Banka henüz açılmadan şubenin önüne gelen erkek kuaförü Serhan Gök, paranın kendisine ait olduğunu belirtip, miktarını söyledikten sonra Öngüç’ten parasını teslim aldı. Bir arkadaşının çek ödemesi için ATM'yi kullandığını aktaran Gök, "Adım gibi onayladığımı biliyorum ama ATM parayı geri vermiş. Arkadaş parayı teslim etmeseydi emanetçi olarak mecbur parayı ben ödeyecektim. Oturduğumuz yerden başımız belaya girecekti" diye konuştu.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 10:16
  1. Adana
  2. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akıllı şehirler, akıllı projeler bu fuarda
    1. Akıllı şehirler, akıllı projeler bu..
    2. Fenerbahçe'de büyük kriz! Telefonu..
    3. Yemen'deki 'hatalı saldırılar'a..
    4. Meksika'da tüm polis memurlarının..
    5. Harun Tekin'den itiraf! "Ryan Babel'in..
    6. Limitleri aşmayın ödemeyi unutmayın
    7. Bakan Süleyman Soylu açıkladı: 15 bin..
    8. O şehirde görev yapan tüm polislerin..
    9. Kuzu: Trump Erdoğan'la görüşmek için..
    10. Peru'da otobüs 200 metreden nehre..
    11. Albayrak’tan güven mesajı
    12. Manisa'da eşini baltayla öldürdü!..
    13. Doğalgaz ithalatı yüzde 12,1 düştü
    14. Bakan Soylu: Uyuşturucudan 15 bin 262..
    15. Türkiye'de yaşam süresinin en yüksek..
    16. İstanbul’a gelen turist sayısı geçen..
    17. Terör örgütü PKK'ya 1,5 milyar $'lık..
    18. Karahasanoğlu: Gelin Tayyip Erdoğan’ın..
    19. Anka'ya 'Milli göz'
    20. Terörden sonra ikinci problem çarpık..
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Seçim bitti, kurultay geçti, bu video hala paylaşım rekorları kırıyor! Yaktın beni Muharrem!
    Seçim bitti, kurultay geçti, bu video hala paylaşım rekorları kırıyor! Yaktın beni Muharrem!
    Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı YPJ/YPG ve PYD'yi sattı
    Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı YPJ/YPG ve PYD'yi sattı
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2018
    DGS hemşirelik taban puanları 2018
    DGS hemşirelik taban puanları 2018
    DGS sınav sonuçları üniversitelerin DGS mimarlık puanları 2018
    DGS sınav sonuçları üniversitelerin DGS mimarlık puanları 2018