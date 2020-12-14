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Aktüel Adana'da arkadaşının altınlarını çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Adana'da arkadaşının altınlarını çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 09:52:11 -
Adana'da arkadaşının altınlarını çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

ADANA (AA) - Adana'da arkadaşının altınlarını çalarak sattığı öne sürülen zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 7 Aralık'ta merkez Çukurova ilçesi Tellidere Mahallesi'nde iki çocuğuyla ikamet eden N.Y, ölen kocasından kalan evi satarak parasıyla altın alıp evde sakladı.

Bir süre sonra altınlarını bozdurmak için kuyumcuya giden N.Y, sahte olduklarını öğrenince durumu polise bildirdi.

Araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, alınan ifadeler ve teknik takip sonucu altınları kadının arkadaşı B.Ç'nin çalmış olabileceği ihtimali üzerine şüpheliyi gözaltına aldı.

N.Y'nin evine sık sık gittiği ve altınların çalınmasının ardından işsiz olmasına rağmen karısına otomobil, kendisine de cep telefonu aldığı belirlenen B.Ç. suçlamaları kabul etmedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ç, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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