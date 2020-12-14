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Aktüel Adana'da anne ve babasını bıçakla rehin alan kişi gözaltına alındı
Aktüel

Adana'da anne ve babasını bıçakla rehin alan kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 04:57:44 -
Adana'da anne ve babasını bıçakla rehin alan kişi gözaltına alındı

ADANA (AA) - Adana'da anne ve babasını bıçakla rehin aldıktan sonra evi ateşe veren kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde aile içi kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, mahallede yaptıkları araştırmada madde bağımlısı olduğu ileri sürülen S.S'nin ismi belirtilmeyen anne ve babasıyla kavga ettikten sonra bıçakla rehin aldığını tespit etti.

Ekiplerin ikna çabalarına rağmen kapıyı açmayan S.S, polisin içeri girmesi durumundan elindeki bıçakla anne ve babasına zarar vereceğini belirtti.

- Evi ateşe vererek polise direndi

Ekiplerin ikna çabalarına rağmen anne ve babasını rehin tutmaya devam eden S.S'nin evi ateşe vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu sırada yangının büyümesi sonucu rehinelerin zarar göreceğini düşünen polis ekipleri, kapıyı kırarak S.S'yi gözaltına aldı.

Yangın ise çevredeki vatandaşların hortumla evin dışından su sıkması sonucu söndürüldü.

Olay yerine sevk edilen ambulansta kontrolleri yapılan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.






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