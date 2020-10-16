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Aktüel Adana'da 5 DEAŞ zanlısı hakkında 15'er yıla kadar hapis istemi
Aktüel

Adana'da 5 DEAŞ zanlısı hakkında 15'er yıla kadar hapis istemi

Yeniakit Publisher
2020-10-16 12:09:16 -
Adana'da 5 DEAŞ zanlısı hakkında 15'er yıla kadar hapis istemi

ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan Suriye uyruklu 5 zanlı hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılık tarafından, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddia edilen tutuklu zanlılar A.M, A.H.E, B.A.M, H.A. ve İ.E.A. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede ifadelerine yer verilen H.A, Suriye'de yaşadığı bölgenin terör örgütü DEAŞ kontrolünde olduğunu belirterek, "DEAŞ'lı teröristler bize şeri eğitim verdiler. Yaklaşık 10 gün süren bu eğitimlerde örgütün birçok yere hakim olduğu belirtilerek, DEAŞ'ın kurallarına göre yaşamamamız halinde cezalandırılacağımız anlatıldı. Daha sonra kazancımızın bir kısmını zekat adı altında bizden zorla aldılar. Ben DEAŞ kamplarında silahlı hiçbir eğitime katılmadım." iddiasında bulundu.

Şüphelilerin, terör örgütüne katılımı arttırmak adına örgütsel toplantılar yaptıkları, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği iddianamede bildirildi.

İddianamede şüphelilerin, "DEAŞ'a üye olma" suçundan haklarında işlem yapılan kişilerle iletişiminin tespit edildiği belirtilerek, "Şüphelilerin terör örgütüne katıldıkları ve örgüt tarafından kendi adlarına düzenlenmiş kimlikleri kullandıkları, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendilerini gizlemek adına kod isim kullandıkları ve terör örgütü DEAŞ adına kentte aktif faaliyet yürüttükleri anlaşıldığından, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılması talep olunur." ifadesi kullanıldı.

Tutuklu sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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