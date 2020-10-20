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Aktüel Adana'da 46 bin 500 uyuşturucu hap ile 40 kilogram esrar ele geçirildi
Aktüel

Adana'da 46 bin 500 uyuşturucu hap ile 40 kilogram esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-20 18:11:22 -
Adana'da 46 bin 500 uyuşturucu hap ile 40 kilogram esrar ele geçirildi

ADANA (AA) - Adana'da 46 bin 500 uyuşturucu hap ile 40 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 46 bin 500 uyuşturucu hap ile 40 kilogram esrar ele geçirilirken, yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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