Adana'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
ADANA (AA) - Adana'da, bir jeneratörün motorunu çalmaya çalıştıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde 3 şüphelinin bir binanın bodrum katına girdiği gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Ekipler, binanın bodrum katında yaptıkları aramada, jeneratörün motorunu sökmeye çalıştığını belirlediği 3 şüpheliyi gizlenirken yakaladı.
Zanlılar Temel D, Burak İ. ve İbrahim Ç. polis merkezine götürüldü.