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Aktüel Adana'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Aktüel

Adana'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 16:26:03 -
Adana'da 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da, bir jeneratörün motorunu çalmaya çalıştıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde 3 şüphelinin bir binanın bodrum katına girdiği gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Ekipler, binanın bodrum katında yaptıkları aramada, jeneratörün motorunu sökmeye çalıştığını belirlediği 3 şüpheliyi gizlenirken yakaladı.

Zanlılar Temel D, Burak İ. ve İbrahim Ç. polis merkezine götürüldü.

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