Adana Valiliği saldırısında teröristlere yardım eden sanığa 7 yıl 6 ay hapis
Adana’da, 24 Kasım 2016’da yaşanan valilik otoparkındaki bombalı saldırıda PKK’lı teröristlerin kente getirilmesinde etkin rol aldığı belirtilen tutuklu sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Ortaç cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, sanığın, Mardin’in Ömerli ilçesi Duygulu Mahallesi’ndeki ikametinin terör örgütü PKK’nın dağ kadrosunda bulunan örgütün yöneticilerince buluşma ve toplantı amacıyla kullanıldığını, Ortaç’ın Adana Valiliği engelli otoparkına bombalı aracı bırakan Çicek Karabulut ve 01 GH 589 plakalı bomba yüklü araçla saldırıyı gerçekleştiremeden etkisiz hale getirilen “Tirej” kod adlı Musa Özdemir’in öncü araçlarla Mardin kırsalından Adana’ya getirilmesinde etkin rol aldığını savundu.
Mahkeme heyeti, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Adana Valiliğine yönelik terör saldırısında Hüseyin Ortaç’ın da ceza almasıyla mahkeme süreci tamamlandı.