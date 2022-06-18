Adana polisinden örnek davranış
Adana Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Temel Yeterlilik Sınavı’na (TYT) geç kalan öğrencileri motorsikletlerinin arkasında yetiştirdi.
YENİ AKİT ANKARA
Adana’da, sınava geç kalan adresi bulamayan öğrencilerin imdadına polis amcaları yetişerek, öğrencilerin hayır duasını aldı.
Adana Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bugün gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Sınavına(TYT) yetişemeyen, sınav yerlerini bulamayan, yanlış adreslere giden örgencileri motorsikletlerinin arkasında sınav merkezlerine taşıdı. Öğrencilerin hayır duasını alan Adana polisine sosyal medya hesabından övgüler yağdı. Adana Emniyet müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu örnek davranışı anlatırken şu ifadelere yer verdi; “50 ÖĞRENCİMİZİ GELECEĞE YETİŞTİRDİK Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, bugün gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Sınavına(TYT) yetişemeyen, sınav yerlerini bulamayan, yanlış adreslere giden ögrencileri sınav merkezlerine yetiştirilmiştir. @EmniyetGM #TYT #sınav”