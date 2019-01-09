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Adana polisi, Suriyelilerin tek tek fotoğrafını çekiyor

Katil Esed'in zulmünden kaçarak Adana'ya gelen Suriyeliler, polislerce tek tek cep telefonuyla fotoğrafları çekilerek kayıt altına alınıyor.

09 Ocak 2019 Çarşamba 10:07
Adana polisi, Suriyelilerin tek tek fotoğrafını çekiyor

Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri Suriye'de yaklaşık 8 yıldır devam eden iç savaştan kaçarak Adana'ya yerleşen Suriyelilerin kayıt altına alınması için çalışmalarına hız verdi.

Fotoğrafları çekilerek kayıt altına alındılar

Ekipler Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'ndeki Suriyelilerin yaşadığı çadırlara giderek burada kontrol yaptı. Polis 500 kişiyi tek tek kontrol edip cep telefonuyla fotoğraflarını çekerek kayıt altın aldı.

Kaçak yoldan gelenler için yasal işlem

Suriye'den Adana'ya yasa dışı yollarla gelen Suriyeliler ise yasal işlem yapılması için Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 10:07
  1. Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü
  2. Suriye
  3. Suriyeliler
  4. Adana

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