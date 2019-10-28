Adana kebap nasıl yapılır? Ev yapımı Adana kebap tarifi
Kebap, Türk mutfağının olmazsa olmaz lezzetlerindendir. Maaile kebap ziyafeti çekmek istiyorsanız; kendi kebabınızı evinizde hazırlayabilirsiniz. İşte, “Adana kebap nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…
Kebap, Türk mutfağının olmazsa olmaz lezzetlerindendir. Maaile kebap ziyafeti çekmek istiyorsanız; kendi kebabınızı evinizde hazırlayabilirsiniz. İşte, “Adana kebap nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…
Ev yapımı Adana kebap tarifi
Malzemeler:
- 500 gram kuzu kıyma
- 100 gram kuyruk yağı
- 1 adet soğan
- Pulbiber
- Kırmızı toz biber
- Tuz
Öncelikle kuyruk yağını rondodan geçirin.
Soğanları rendeleyin. Fazla suyunu süzün.
Listedeki tüm malzemeleri güzelce yoğurun.
Hazırladığınız köftenin üzerini kapatın ve buzdolabında bir saat dinlendirin.
Şişleri ıslatın.
Köfteden parçalar koparıp, şişe sarın.
Şişlerini yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin.
Arzu ederseniz şişlerin altına patates ve biber yerleştirebilirsiniz.
Adana kebaplarınızı 200 derecelik fırına sürün.
Afiyet olsun.