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Gündem Adana İncirlik üssünde Stratejik değişim! Üs komutanlığıydı Ana Jet üs komutanlığı oldu… Peki ama neden?
Gündem

Adana İncirlik üssünde Stratejik değişim! Üs komutanlığıydı Ana Jet üs komutanlığı oldu… Peki ama neden?

Yeniakit Publisher
2024-04-19 08:44:00 -
Adana İncirlik üssünde Stratejik değişim! Üs komutanlığıydı Ana Jet üs komutanlığı oldu… Peki ama neden?

Adana’daki İncirlik Üssü’nde stratejik bir değişim yaşandı. Daha önce “10’uncu Tanker Üs Komutanlığı” olan üs, “10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı” olarak değiştirildi. 15 Temmuz’dan sonra Suriye’nin kuzeyine yönelik harekatlar için Merzifon’dan geçici olarak gelen 152. Filo İncirlik’te artık kalıcı olacak.

Adana’da NATO üssünün de olduğu İncirlik’te bulunan 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı’nın ismi “10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı” olarak değiştirildi. Milli Savunma Bakanlığı, kararın Hava Kuvvetleri’nin ihtiyacı doğrultusunda alındığını duyurdu. Bu değişiklikle İncirlik'e F-16 filosunun konuşlandırılacağı belirtildi.

 

Söz konusu değişiklik, stratejik bir hamle olarak yankılandı. Adana'da oluşturulan 10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’nın görev sahasının, konumu itibariyle Doğu Akdeniz olması bekleniyor. Ancak üssün bulunduğu nokta, güney sınırlarımızda Suriye ve Irak, küresel anlamda da gerginliğin arttığı Orta Doğu'ya yukarıdan bakan bir nokta olarak öne çıkıyor.

YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENİYOR

Geçtiğimiz yıllarda ihtiyaç doğrultusunda Amasya Merzifon’da konuşlu 152’nci Filo, geçici olarak İncirlik’e kaydırılmıştı. Muharip bir filonun İncirlik’te görevlendirilmesiyle burası tanker üssü olmaktan çıkıp ana jet üssüne dönüşmüştü. Askeri kaynaklar, son hamleyle 152’nci Filo’nun artık Adana’da kalıcı olacağı değerlendirmesinde bulundu. Üssün adının “10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı” olmasıyla komuta yönetiminde de bazı değişiklikler bekleniyor. “Tanker” ise buraya bağlı filo olacak.

 
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Bazı askeri kaynaklar, PKK’ya yönelik Irak’ın kuzeyinde planlanan harekat öncesi bu hamlenin ABD’ye de mesaj olduğu görüşünde. İsim ve misyon değişikliğiyle yıllardır ABD bağlamında tartışılan İncirlik Üssü konusunda bir mesaj verilmiş oldu. ABD zaten uzun süredir kendi jetlerini buraya getirmiyordu.

ORTADOĞU’YA HAKİM KONUMDA

Üssün isminin değiştirilmesinin, TSK’nın son dönemde hız verdiği savaş uçağı sayısını arttırma çalışmalarıyla da bağlantılı olduğu düşünülüyor. ABD ile yapılan anlaşma çerçevesinde 40 yeni F-16 savaş uçağı daha Türkiye'ye gelecek. Bunların yanı sıra ara çözüm olarak Eurofighter savaş uçaklarının envantere katılması için de görüşmeler sürüyor. Milli imkanlarla geliştirilen Kaan'ın seri üretime geçmesi için yoğun çaba hakim. İncirlik’te aynı zamanda SİHA ve helikopterlerimiz de bulunuyor. Önümüzdeki yıllarda artacak yeni savaş uçaklarına yer açılması, İncirlik ile hedefleniyor.

 

Kilit bu yaz kapanacak

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son 2 haftada 75 terörist etkisiz hale getirildi.

1 Ocak 2024'ten bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 748'e çıktı. Bu teröristlerin 331'i Irak'ın kuzeyinde öldürüldü. Bakanlık kaynakları, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısındaki artışla ilgili soruyu şöyle cevapladı: “Bölgede operasyonlarımız 7/24 sürüyor. Daha önce ifade edildiği gibi Pençe-Kilit'te kilit bu yaz kapanacak. Öngörülemez, alışılmadık, PKK'nın reaksiyon gösteremeyeceği şekilde süratli operasyonlar devam edecek.”

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Yorumlar

Neco

Aman ne büyük gelişme.yiyorsa ABD yi çıkarın incirlikten.15 temmuzda halkı bombalayan uçaklara yakıt ikmali yapan uçağın incirlikten kalktığıni sokaktaki çocuk bile biliyor.15 temmuzun ABD CIA tarafindan tertip edildiğini herkes biliyor ama sonuç ne hiç.afrika ulkeleri kadar bile olamadık.firansayi nasıl kovdular.

Mis

Kendi ülkendeki üssün ismini değiştirip ABD ye mesaj mı veriliyormuş. Öyle ise ne acınası bir durum.
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