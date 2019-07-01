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Adana Demirspor Kulübü Limasssol’da forma giyen Gambiyalı Carayol ile anlaştı

Spor Toto 1.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:51
Adana Demirspor Kulübü Limasssol’da forma giyen Gambiyalı Carayol ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, Mustapha Carayol ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.


Adana Demispor Kulübü, 31 yaşındaki Mustapha Carayol ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Son olarak Limassol takımında forma giyen kanatlarda ve forvet arkası pozisyonunda oynayan Gambiyalı Carayol kariyerindeİngiltere Premier Lig takımlarındanMiddlesbrough ve Leeds United formasıda giydi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:51
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