Adana Demirspor, Adana’daki hazırlıklarını tamamladı
Spor Toto 1.03 Mayıs 2019 Cuma 13:03
Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında, deplasmanda pazar günü Giresunspor ile karşılaşacak olan Adana Demirspor, Adana’daki hazırlıklarını tamamladı.
Adana Demirspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Ümit Özat yönetiminde saat 10.30’da başlayan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, Giresunspor maçının taktik provası ve yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.
Adana Demirspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını 4 Mayıs Cumartesi günü Giresunspor Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Adana’daki hazırlıklarını tamamlayan mavi-lacivertliler, bugün saat 14.45 uçağıyla Trabzon’a hareket edecek ve kara yoluyla Giresun’a ulaşım sağlayacak.
YORUM YAZ