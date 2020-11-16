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Aktüel Adana açıklarında Yunan tankeriyle çarpışıp alabora olan balıkçı teknesi limana getirildi
Aktüel

Adana açıklarında Yunan tankeriyle çarpışıp alabora olan balıkçı teknesi limana getirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-16 13:14:55 -
Adana açıklarında Yunan tankeriyle çarpışıp alabora olan balıkçı teknesi limana getirildi

ADANA (AA) - Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında 11 Kasım'da Yunanistan bayraklı tankerin çarpması sonucu alabora olan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği balıkçı teknesi ilçedeki limana getirildi.

Alınan bilgiye göre, Karataş'ın 15 deniz mili açıklarında yer alan balıkçı teknesi, vinç yardımıyla düzeltilerek içerisindeki su boşaltıldı.

Daha sonra tekne Sahil Güvenlik Komutanlığı bot ekibi tarafından çekilerek Karataş'ta bulunan limana getirildi.

Balıkçı teknesinde inceleme başlatıldığı öğrenildi.

- Olay

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, 11 Kasım'da saat 05.50'de Karataş ilçesinin 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balıkçı teknesinin çarpıştığı ve teknenin alabora olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ve bir Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildiği belirtilmişti.

Teknedeki 5 kişinin bulunması amacıyla bölgede arama kurtarma çalışması başlatılmış, yapılan çalışmayla balıkçıların tamamının cansız bedenine ulaşılmıştı.


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