Barcelona Kulübü, Wolverhampton takımında oynayan 26 yaşındaki kanat oyuncusu Traore'nin satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu. İngiltere basınında satın alma bedelinin 30 milyon sterlin olarak belirlendiği öne sürüldü. Adama Traore kim?

Adama Traore kimdir kariyeri | Adama Traore kaç yaşında?

Adama Traore 25ocak 1996'da dünyaya geldi. Mali asıllı İspanyol futbolcu, altyapı kariyerine Barcelona'da başladı.

Traore, Barcelona altyapısında yetiştikten sonra Aston Villa ve Middlesbrough'da oynamış, 2018'de ise Wolverhampton'a transfer olmuştu. Wolverhampton formasıyla bu sezon 23 maça çıkan Traore, bir gol atmıştı.

26 yaşındaki futbolcu ayrıca İspanya Milli Takımı ile sekiz maçta forma giydi.