Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları! Zabıt katibi, mübaşir, infaz koruma memuru başvuru sonuçları ekranı!

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın müjdelediği 12 bin 823 personel alımına yönelik başvurulur 17 Mart’ta sona ermişti. Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alımı yapacağını duyurmuştu ve 17 Mart itibarıyla sona eren başvuruların sonucu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatına çeşitli kadrolar için 6 bin 459 zabıt katibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli ile icra katibi alınacak. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde ise 5 bin 455 infaz ve koruma memuru, büro personeli, hemşire, teknisyen, şoför, aşçı, kaloriferci istihdam edilecek. Adalet Bakanlığı personel alımına başvurular 1-17 Mart arasında e-Devlet üzerinden "Adalet Bakanlığı İş Başvurusu" ekranından gerçekleştirildi.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılan personel alımı başvuru sonuçlarına ilişkin açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da dahil edilecektir.) hesaplanarak boy ve kilo ölçümüne çağrılacaklar tespit edilecektir."

Adalet Bakanlığı personel alımı sözlü sınavı ne zaman?

pgm.adalet.gov.tr adresinde yapılan açıklamaya göre "Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da dahil edilecektir.) hesaplanarak boy ve kilo ölçümüne çağrılacaklar tespit edilecektir. Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının değerlendirilmesi ardından sınav süreci başlayacak. Başvuruları onaylananalar boy ve kilo ölçümüne çağırılacaklar." denildi. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ekranı için tıklayın