Adalet Bakanı Tunç’tan ‘Narin’ açıklaması: Kuvvetli şüphe!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kayıp Narin'in bulunması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğinin altını çizerken; amcası Salim güran’ın tutuklanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Soruşturma devam ediyor”

Şüpheli görülen kişilerin ifadesinin alınarak tespitler yapıldığını ifade eden Bakan tunç, "Devletin tüm imkanları seferber oldu. Dağı taşı arıyorlar ama maalesef bulamadılar. Soruşturma devam ediyor. Soruşturma ilgili yayın yasağı var. Çünkü soruşturmayla ilgili televizyonlar canlı yayın yapmaya başladı. Soruşturmanın selametini korumak ve daha sağlıklı veriye ulaşmak gerekiyordu o nedenle bu karar alındı. İfadeler alındı. Şüpheli görülen kişilerle ilgili ifadelerden yola çıkarak tespitler yapıldı. Abisinin üzerinde inceleme yapıldı, adli tıp raporu geldi. O izlerin kime ait olduğunun tespit edilemediğine ilişkin bir rapor geldi. Daha sonrasında amcası ile ilgili tutuklama kararı verildi. Orada soruşturma devam ediyor” diye konuştu.

“Bu kuvvetli bir şüphe”

Tunç, şöyle devam etti: “Soruşturmanın gidişatı ile ilgili teferruatlı bilgi vermemiz mümkün değil ama Adli Tıp'ın bir takım DNA tespitleri var. Anne ve babadan kan örnekleri alındı ve amcasının aracındaki DNA ile uyuştuğu görüldü. Bu kuvvetli bir şüphe. Neticede bu soruşturmanın sağlıklı bir şekilde sürmesi önemli. Dolayısıyla hep beraber soruşturmayı bekleyeceğiz. Asıl temennimiz Narin'e sağ salim ulaşmak."