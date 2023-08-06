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Siyaset Adalet Bakanı Tunç: İsveç taahhütlerine sadık kalmalı
Siyaset

Adalet Bakanı Tunç: İsveç taahhütlerine sadık kalmalı

Yeniakit Publisher
2023-08-06 07:56:00 -
Adalet Bakanı Tunç: İsveç taahhütlerine sadık kalmalı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK destekçilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyonlarını kınadı.

Tunç, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsveç'in başkenti Stockholm'de bugün gerçekleşen terör örgütü PKK destekçilerinin Sayın Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan provokasyonunu en şiddetli şekilde kınıyorum.

İsveç'in terör örgütlerinin faaliyetlerine müsaade etmesi, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik provokasyonlara sessiz kalması kabul edilemez.

NATO'da müttefikimiz olmak isteyen İsveç'in, terör örgütlerinin faaliyetlerine izin vermeyerek taahhütlerine sadık kalması gerekir. Terör bir insanlık suçudur.

Terör örgütlerinin her türlü eylemlerine engel olunması hukuk devletlerinin asli görevidir."
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