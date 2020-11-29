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Aktüel Adalet Bakanı Gül ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle buluştu
Aktüel

Adalet Bakanı Gül ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle buluştu

Yeniakit Publisher
2020-11-29 17:00:51 -
Adalet Bakanı Gül ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle buluştu

İSTANBUL (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, azınlık cemaatlerinin ruhani liderleri ve vakıf temsilcileriyle bir araya geldi.

Gül ve Kalın, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen toplantı öncesinde katılımcıları sosyal mesafe kuralına uyarak tek tek selamladı.

Görüntü verilmesinin ardından basına kapalı gerçekleşen toplantıya, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan, İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin ve Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva'nın da aralarında bulunduğu azınlık cemaatleri ruhani liderleri ve vakıf temsilcileri katıldı.

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