Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu! Vefat etti
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eski Adalet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin vefat ettiğini bildirdi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eski Adalet Bakanı Bekir Sami Daçe'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet eski Bakanlarımızdan Bekir Sami Daçe'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabb'im, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekanı cennet, makamı âli olsun inşallah." ifadelerini kullandı.