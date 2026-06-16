Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten taziye mesajı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Gebze Cumhuriyet Savcımız Ayhan Uyumaz'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum savcımıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gebze Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Gürlek, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Görevi başında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Gebze Cumhuriyet Savcımız Ayhan Uyumaz'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.
Merhum savcımıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum."