Adalet Bakan Yardımcısı Kuş arama kurtarmacı infaz koruma memurunu tebrik etti

İZMİR (AA) - Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, depremde arama kurtarma faaliyetlerinde görev alan İnfaz Koruma Memuru Ahmet Çelik'le bir araya geldi.

Uğurhan Kuş, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ile, arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı enkaz alanında incelemerde bulundu.

Kuş, arama kurtarma çalışmalarında İHH gönüllüsü olarak yer alan infaz koruma memuru ve arama kurtarma eğitmeni Ahmet Çelik'le görüştü.

Minik Ayda'nın ve Gizem'in köpeği Ares'in kurtarılmasında yer alan Çelik'i tebrik eden Kuş, "Sizlerle gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız. Keşke bunlar olmasaydı ama deprem, hayatın gerçeği artık. Dikkat etmemiz gerekiyor. Sizleri kutluyorum." dedi.

Ahmet Çelik ise dün Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de kendisini aradığını, Kuş'un ziyaretinden de gurur duyduğunu belirterek, "Amacım hayat kurtarmaktı." diye konuştu.