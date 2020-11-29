Adalat Bakanlığı personel alım sonuçları açıklandı mı? Adalat Bakanlığı sözlü sınava katılacaklar listesi

Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? Başvuru şartları nelerdir? Sorusu Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın ardından merak konusu oldu. Bakanlık, merkez teşkilatına 12 istatistikçi, 3 mimar, 2 diyetisyen, 1 şehir plancısı ile taşra teşkilatındaki Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine 144 psikolog, 100 pedagog ve 156 sosyal çalışmacı alımı yapacak. Adaylar, başvurularını 25 Kasım'a kadar "https://pgm.adalet.gov.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine üye girişi yaparak yapıldı. Peki Adalet Bakanlığı personel başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinden (www.adalet.gov.tr) ilan edilecek.

Adalat Bakanlığı sözlü sınava katılacaklar listesi ne zaman açıklanacak?

Sınava, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen kadro sayısının 5 katı aday çağırılacak. Söz konusu sonuçlar için tarih belli olduğu takdirde ya da sonuçlar açıklanınca haberimizde yer vereceğiz.

Adalet Bakanlığı sözlü sınav konuları neler?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları tamamlandı. Adalet Bakanlığı başvuru sonuçlarına göre, yazılı sınavı katılacakların isimleri önümüzdeki günlerde Adalet Bakanlığı tarafından açıklanacak. Peki Adalet Bakanlığı personel alım için başvurusu kabul edilen adaylar hangi konularda sınav girecek?