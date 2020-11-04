Adalar'daki hırsızlık şüphelisinin 32 suç kaydı çıktı

İSTANBUL (AA) - Adalar'da hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin 32 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28 Ekim'de Adalar'da eğitim vakfı olarak faaliyet gösteren bir işletmeden para kasası ve bilgisayar çalındığı ihbarı üzerine inceleme başlatıldı.

İş yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, hırsızlık şüphelisinin Serhat A. (25) olduğunu belirledi.

Şüphelinin Beyoğlu İstiklal Mahallesi'ndeki bir adresle irtibatlı olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçen Beyoğlu ve Adalar ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, 2 Kasım'da yaptıkları operasyonda şüpheli Serhat A.'yı gözaltına aldı.

İncelemede, şüphelinin çoğu "iş yerinden hırsızlık" olmak üzere 32 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Şüpheli, "mala zarar verme", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.



