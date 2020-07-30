Adalar vapuru bayramda ücretsiz mi? İETT bayram tarifesi saatleri
Adalar vapur seferleri bayramda ücretsiz mi? Adalar vapur ücretleri bayramda bedava mı? Adalar vapuru bayramda ücretsiz mi? Kurban Bayramında sokağa çıkma kısıtlaması olmadığından vatandaşlar Kurban Bayram tatilini değerlendirmek istiyor. Bayramın birinci günü kurbanını bayram namazından sonra kesecek. Kurban kesiminden sonra adalara gitmek isteyen vatandaşlar bayramdam otobüsler, vapurlar ve metro ücretsiz mi sorusunu sormakta. İBB’den bayramda ulaşımın ücretsiz mi olacağına ilişkin açıklama geldi. Peki, Kurban Bayramı'nda İETT otobüsleri, vapurlar ve metro ücretsiz olacak mı? İşte Adalar vapuru bayramda ücretsiz mi? sorusunun cevabı.
Kurban Bayramında İETT otobüsleri, vapurlar ve metro kaç gün ücretsiz? İETT bayram tarifesi nedir? İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden bayram tarifesine ilişkin açıklama yapıldı. İETT’den yapılan açıklamada, “İETT otobüs seferleri 30 Temmuz arefe günü iş günü sefer tarifesi, 31 Temmuz (bayramın birinci günü) tarihinde pazar günü sefer tarifesi, 1-3 Ağustos tarihleri arasında ise cumartesi günü sefer tarifesi uygulanacaktır. Şehir vapurlarında 30 Temmuz arefe günü iş günü sefer tarifesi, bayram boyunca pazar günü sefer tarifesi uygulanacaktır. Bayram boyunca tüm seferler ücretsiz olacaktır” denildi.