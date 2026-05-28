Recep Yeşil
Acun'dan futbolcularına özel jet kıyağı

Acun Ilıcalı, sahibi olduğu Hull City'deki oyuncularına verdiği sözü tuttu. Futbolcular, Ilıcalı'nın özel jetiyle Miami Las Vegas'a giderek tatilin keyfini çıkardı.

İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough'u mağlup ederek adını Premier Lig’e yazdıran Hull City'de büyük bir coşku yaşanıyor. Kulübün Türk sahibi ve iş insanı Acun Ilıcalı, sezon içinde takımı motive etmek amacıyla futbolcularına verdiği büyük sözü yerine getirdi.

Play-off kritik virajına girilmeden önce takımına vereceği hediyeyi canlı yayında açıklayan Acun Ilıcalı, "Eğer Premier Lig'e çıkarsak, tüm takımı özel uçakla Las Vegas'a tatile göndereceğim" demişti. Takımın bu tarihi başarısının ardından vakit kaybetmeden harekete geçen başarılı televizyoncu, verdiği sözü tuttu.

 

''KENDİ ÖZEL JETİMİ TAHSİS ETTİM''

İngiliz spor kanalı Sky Sports News'e açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, oyuncularının bu ödülü sonuna kadar hak ettiğini vurguladı. Ilıcalı, "Futbolcularıma kendi özel jetimi tahsis ettim. Benim uçuş ekibimle birlikte seyahat edecekler ve Las Vegas'ta unutulmaz bir tatil geçirip eğlenecekler." ifadelerini kullandı.

 

İngiliz basınında yer alan detaylara göre, Acun Ilıcalı’nın jesti sadece özel uçak tahsisiyle sınırlı kalmadı. Premier Lig'e yükselen İngiliz ekibi için Las Vegas'ta lüks otel konaklamaları, özel limuzin servisleri ve seçkin etkinlikleri kapsayan oldukça geniş ve görkemli bir kutlama programı organize edildi. Miami aktarmalı olarak Las Vegas'a giden futbolcular, kazanılan büyük başarının ve tatilin tadını çıkarmaya başladı.

 

