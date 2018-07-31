Acun Ilıcalı'dan Ali Koç'la illgili bomba açıklama

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile birlikte çalışabileceklerini söyledi. Acun Ilıcalı, Türkiye'de artık herkesin kendi takımıyla ilgilendiği, düşmanlıktan uzak bir döneme geçileceğine inandığını da belirtti.

ILICALI, BERABER ÇALIŞABİLECEKLERİNİ SÖYLEDİ

Acun Medya ve TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile birlikte çalışabileceklerini söyledi. Kendi kanalında yayınlanan ‘Gel Konuşalım’ isimli programda açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, artık düşmanlıkla beslenen taraftar gruplarının olmaması gerektiğini söyledi.

Ali Koç’un vizyonundan etkilendiğini belirten Acun Ilıcalı “Ben de elimden geleni yapacağım. Forma alıp, dağıtacağım. Beni aradılar, projeler konusunda danıştılar. FB TV konusunda çalışmalar yapabiliriz” dedi.

HERKESİN KENDİ TAKIMIYLA İLGİLENECEĞİ DÖNEM BAŞLAYACAK

Türkiye’de futbolun yeni bir döneme gireceğine inandığını da sözlerine ekleyen Acun Ilıcalı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Artık herkesin kendi takımıyla ilgileneceği ve rakibe düşmanlık etmeyeceği bir döneme geçeceğiz gibi geliyor. Ben Fatih hocayı çok seviyorum mesela. Avrupa’da Galatasaray ile başarılı olduğunda sevindim. Birlikte Dünya Kupası’nı izlemeye gittik kendisiyle…”

Bu arada Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde Bodrum'da yeni teknesiyle görüntülenmişti.

Türkbükü'nde MT1 ismini verdiği lüks teknesiyle objektiflere takılan Acun Ilıcalı, sahilde tur attı.

Ilıcalı, tur sonrası Fatih Terim'in iskelesine yanaştı.

Muhabirleri fark eden Ilıcalı ve Terim objektife poz verdi.